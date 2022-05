Kherson chiederà l'annessione alla Russia, Kiev: "La libereremo"

(via Zelensky Ig)

KIEV - Le autorità filorusse della regione dell'Ucraina meridionale si starebbero preparando a chiedere a Putin l'annessione alla Russia. Immediata la replica del portavoce di: "Possono chiedere di unirsi anche a Marte. L'esercito ucraino la libererà".Intanto il presidente ucraino ha avvertito che Kiev sta esaurendo la pazienza per tenere negoziati con la Russia, date le crescenti prove di forza e atrocità commesse dalle forze russe."Siamo pronti a condurre questi negoziati, questi colloqui, purché non sia troppo tardi", ha affermato, riporta il, in un collegamento video con gli studenti di Sciences-Po a Parigi, ma ha aggiunto: "Con ogni nuova Bucha, con ogni nuova Mariupol e nuove atrocità scompare il desiderio e la possibilità di negoziare, così come la possibilità di risolvere questo problema in modo diplomatico".Nel frattempo Londra sosterrà la Svezia e la Finlandia in caso di attacco, secondointervenuto nel dibattito sull'opportunità che le due nazioni scandinave aderiscano alla Nato.E il ministro degli Esteri russofa sapere che Mosca non vuole una guerra in Europa ma l'Occidente sostiene che la Russia debba essere sconfitta.