Trinitapoli, alla Don Milani l'albero di Falcone simbolo della legalità

A Trinitapoli presso la Direzione Didattica Don Milani,le classi quinte hanno partecipato alla brillante iniziativa "Un albero per il futuro” il ricordo di Giovanni Falcone . Erano presenti il raggruppamento Carabinieri Biodiversità impegnato nella valorizzazione dell’Albero di Falcone, fulcro di un brillante progetto di educazione alla legalità ambientale, il Progetto Nazionale “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica.L’offerta di specie vegetali autoctone da consegnare agli studenti si è arricchita di un albero simbolo dell’impegno verso lo Stato e la lotta alle mafie: l’Albero del giudice Giovanni Falcone.Alcune gemme del famoso Ficus macrophillacolumnarismagnoleides che cresce nei pressi della casa del giudice assassinato nel 1992 dalla mafia, infatti, sono state prelevate grazie alla collaborazione fra Carabinieri, Fondazione Falcone, Comune e Soprintendenza di Palermo e duplicate nel moderno Centro Nazionale Carabinieri per la biodiversità forestale (CNBF) di Pieve Santo Stefano (AR).Gli alberi donati alle scuole contribuiranno a formare il “Grande bosco diffuso” formato dalle giovani piante messe a dimora da tutti gli studenti e che sarà visibile su un’apposita piattaforma web che monitorerà la crescita e lo stoccaggio di CO2.La presenza dell’Albero di Falcone concorrerà a sensibilizzare i ragazzi al tema dell’impegno sociale ma anche all’importanza della salvaguardia ambientale. Alla manifestazione erano presenti il Commissario prefettizio Salvatore Guerra, il comandante dei Carabinieri forestale della locale stazione Ruggiero Matera,la Comandante della Polizia Locale Giuliana Veneziano, don Vito Sardaro parroco della Chiesa del Villaggio del Fanciullo ed il dirigente scolastico Giulio Di Cicco.