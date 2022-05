BARI - La Giusta Causa organizza un incontro informativo in vista delle prossime consultazioni referendarie del 12 giugno. Roberto Voza, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Aldo Moro di Bari, e l’avvocatessa Paola Avitabile, illustreranno i quesiti referendari.L’appuntamento è per lunedì 30 maggio alle ore 18 nella sede dell’associazione, in Corso Vittorio Emanuele II n.26 e Bari.