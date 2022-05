Lecce: Boris Collardi è il nuovo socio

FRANCESCO LOIACONO - Boris Francesco Jean Collardi un banchiere italo-svizzero di 47 anni è il nuovo socio del Lecce. Lo ha comunicato il presidente della società salentina Saverio Sticchi Damiani. Il proprietario e azionista di maggioranza del Lecce Sticchi Damiani ha dichiarato: “ Collardi darà una prospettiva internazionale al Lecce dopo la promozione in Serie A senza snaturare la nostra compagine che si fonda sull’attaccamento a questo territorio.

Collardi è leccese a tutti gli effetti, la sua casa è nel centro storico ha voglia di fare qualcosa per la sua terra. Ha acquisito ii 10% delle quote del Lecce. E’ un esponente di spicco del ramo finanziario mondiale e lavora in Svizzera”.