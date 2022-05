Lecce capitale della radiologia: una due giorni con luminari da tutta Europa

L’intervento della ministra Messa sarà introdotto dal rettore dell’università del Salento, Fabio Pollice. All’iniziativa prenderanno parte, tra gli altri Michael Fuchsjager, professore universitario austriaco e la ricercatrice Jolanda Kunikowska dell’European Association of nuclear medicine. Si discuterà anche della didattica ed in particolare sull’insegnamento nei prossimi 5 anni agli studenti della laurea magistrale in medicina e chirurgia. Tra i luminari che saranno nel Salento, anche il prof. Alessandro Carriero, professore all’Università del Piemonte Orientale, personalità nota e stimata nell’ambito medico e sanitario. Il prof. Carriero, di origini salentine, ha voluto fortemente che questa iniziativa vedesse la “sua” Lecce protagonista nel futuro della radiologia mondiale.

LECCE - Lecce per due giorni capitale europea della radiologia con luminari nel settore della medicina nucleare provenienti da tutta Europa che arriveranno nella città barocca per discutere di didattica e innovazione.“Insegnare l’innovazione nelle scienze radiologiche” vedrà partecipare il 3 e 4 giugno al Grand Hotel Tiziano a Lecce, i direttori delle principali scuole di radiologia e ricercatori di fama internazionale. Ci sarà anche l’intervento della ministra dell’università e della ricerca Cristina Messa. Si ragionerà sugli sviluppi futuri nel settore della radiologia nei prossimi 10 anni. Un’iniziativa che coinvolge diversi prestigiosi atenei italiani, tra cui l’università Cattolica del Sacro Cuore, l’università di Bologna, Parma, Cagliari, Chieti, e l’università del Piemonte Orientale e che mette in rete università alcuni tra i principali centri di ricerca europei.