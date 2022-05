Lecce Primavera, il tecnico Vito Grieco potrebbe non essere confermato

Il tecnico del Lecce Primavera Vito Grieco potrebbe non essere confermato per la prossima stagione. E’ stato richiesto dal Crotone. I calabresi dopo la retrocessione in Serie C hanno deciso di puntare su Greco per cercare di ritornare in Serie B a Maggio 2023.

Greco ha ottenuto una meritata salvezza con i salentini. I giovani giallorossi dopo un girone di andata difficile hanno trovato una continuità di risultati che è risultata decisiva. Nel girone di ritorno hanno raggiunto l’obiettivo e sono rimasti nel campionato Primavera 1.

A decidere sulla conferma o no di Vito Greco sulla panchina del Lecce Primavera saranno molto presto il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino.