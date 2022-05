Accademia Youth Experience, cantieri innovativi di antimafia sociale

BARI - Si terrà giovedì 26 maggio alle 10.30 presso la sede della Presidenza della Giunta regionale (sala Di Jeso, 1°piano) la conferenza stampa di presentazione dei risultati del progetto Accademia Youth Experience finanziato dalla Regione Puglia attraverso il PO FESR-FSE PUGLIA 2017-2020 - Asse IX Azione 9.6 Avviso 2/2017, "Cantieri innovativi di antimafia sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano" e realizzato dalla Coop. soc. Get in partenariato con Sinapsi- Produzioni partecipate, Cnipa Puglia, PigmentWorkroom, Il carro dei comici, Coop. sociale Tracceverdi, Comune di Bari.La conferenza sarà l’occasione per il lancio pubblico della piattaforma digitale progettata per la diffusione dei risultati di progetto: uno strumento innovativo che permetterà un tour virtuale interattivo in grado di mostrare tutti i Cantieri di antimafia sociale realizzatinel corso delle attività progettuali. Interagendo con gli oggetti si potranno visionare i prodotti realizzati dai partecipanti.Alla conferenza stampa parteciperanno il coordinatore dell’Accademia del cinema ragazzi e del progetto Accademia Youth Experience Ruggiero Cristallo, il RUP referente di progetto della Regione Puglia Francesco Nicotri.Nel pomeriggio, alle 18:00, in Accademia del cinema Ragazzi, piazzetta Eleonora a san Pio, la piattaforma digitale e i risultati di Accademia Youth Experience saranno presentati alla cittadinanza, alla presenza del sindaco di Bari. Saranno proiettati “La Scuola di Carta” e “Il Braciere” realizzati rispettivamente dai ragazzi e dalle donne del quartiere San Pio.