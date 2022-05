Malena è nuda e 'Pura' su MOW: dalla copertina della biografia in uscita, ai rumors sulle prossime novità

MILANO - Malena si svela con “Pura - Il sesso come liberazione”: la biografia della famosa Pornostar orginaria di Gioia del Colle (Ba), edita da Mondadori e che è in prevendita dalla scorsa settimana. In occasione del debutto in libreria dell'astro splendente dell'intrattenimento per adulti, MOW ( mowmag.com pubblica alcuni scatti bucolici della ragazza che si cela nella diva del Cinema per adulti, ritratta dall'obiettivo della fotografa Francesca Ricciardi.Ma è sul nuovo saggio fresco di stampa, che Milena Mastromarino, in arte Malena, si svela “nuda e pura”, raccontando il proprio personale percorso e le esperienze fin qui vissute, nonché rivolge un suggerimento alle lettrici: “Se c'è un consiglio che mi sento di dare alle donne, di qualsiasi età, è quello di non rinunciare alla gioia di una vita sessuale soddisfacente”.Il magazine lifestyle di AM Network preannuncia anche un'ulteriore novità, sempre 100% femminile, che vede come protagonista l'attrice hard e volto noto della TV italiana, nel prossimo e breve futuro.