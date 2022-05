Mitropa Cup, il mistero del Bari

Promotori di questo "Chi l'ha visto in biancorosso" sono Egidio Franco, Francesco Girone e Roberto Vaira che, in qualità di fondatori del "Museo del Bari", attraverso una nota diffusa su Facebook nei giorni scorsi, hanno dichiarato di non arrendersi nel ritrovarla per poi poter festeggiare in grande stile.





Fra le ipotesi più accreditate (che se accertata tranquillizzerà i fautori della campagna) la Coppa potrebbe essere depositata presso gli Uffici Giudiziari a seguito del sequestro dei beni, quale provvedimento adottato dalla Magistratura e provocato dal fallimento dell'AS Bari risalente al 2014 o di quello della FC Bari avvenuto nel luglio 2018.

Sono trascorsi 32 anni da quel lunedì 21 maggio 1990 quando, sconfiggendo il Genoa per 1-0 con rete di Perrone al 14' del primo tempo, il Bari conquistò la Mitropa Cup. Del primo e unico trofeo internazionale conquistato dall'AS Bari nell'ultima gara disputata al Della Vittoria si sono perse le tracce al punto da lanciare un appello per il suo ritrovamento.