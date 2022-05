Tennis, Rabat: Martina Trevisan vola in finale

Per laTrevisan è la prima finale nella sua carriera in un torneo WTA. Nella seconda semifinale l’americana Clare Liu supera l’ungherese Anna Bondar per il ritiro per l’infortunio muscolare della Bondar prima dell’inizio dell’incontro.

- Nella prima semifinale del torneo WTA 250 di tennis donne di Rabat in Marocco Martina Trevisan vince 6-3 6-3 con Lucia Bronzetti e si qualifica per la finale. La Trevisan è efficace col servizio e i passanti incrociati. La Bronzetti si oppone con i top spin e i lungo linea ma non basta per prevalere.