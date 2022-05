Mosca simula attacchi con missili balistici nucleari nell'enclave di Kaliningrad

MOSCA - Il ministero della Difesa russo fa sapere che durante un'esercitazione militare nel territorio tra Polonia e Lituania è stato simulato il lancio di missili Iskander con capacità nucleare.Le esercitazioni hanno coinvolto più di 100 militari, che hanno anche eseguito "azioni in condizioni di radiazioni e contaminazione chimica". Sono stati simulati attacchi singoli e multipli contro obiettivi come aeroporti e posti di comando di un finto nemico.Le sirene antiaeree hanno risuonato questa notte in tutta l'Ucraina: lo riporta il Kyiv Independent che cita la capitale Kiev e la città di Kharkiv, oltre a 17 regioni tra cui Mykolaiv, Donetsk, Leopoli, Odessa e Zaporizhzhia.Violenti combattimenti ieri sera nell'acciaieria Azovstal di Mariupol. Persi e poi ristabiliti i contatti con i combattenti nell'impianto.Intanto, il presidente ucrainochiede un cessate il fuoco a Mariupol per liberare i civili."Nessuno può dire per quanti giorni andrà avanti questa guerra. Ma credo che il giorno della nostra liberazione si stia avvicinando", ha detto Zelensky durante un discorso alla Danimarca nell'anniversario della liberazione del paese dall'occupazione nazista durante la seconda guerra mondiale. "Lo stato russo non è pronto a fermare la guerra. Stanno sognando di catturare l'Ucraina e altri paesi europei. Stanno ancora sognando che la libertà dell'Europa scompaia. Ma i loro sogni non si avvereranno. Il sogno della pace si avvererà - ha aggiunto, secondo la Cnn - proprio come è successo 77 anni fa".