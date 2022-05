Omicidio di Niccolò Ciatti: iniziato il processo in Spagna

FIRENZE - Il 21enne di Scandicci, Firenze, fu pestato a morte nel 2017 in una discoteca di Lloret de Mar. Davanti al giudice sono comparsi oggi i due giovani ceceni accusati dell'omicidio: per uno dei due l'accusa ha chiesto 24 anni di carcere.Inoltre, verrà anche analizzata la situazione di un presunto complice, accusato dalla famiglia della vittima e dall'associazione di categoria che rappresenta i locali notturni catalani (Fecasarm) di aver partecipato all'omicidio, spiega l'agenzia di stampa catalana Acn.Luigi Ciatti ha visto oggi, per la prima volta, Rassoul Bissoultanov."Gli ho detto in faccia che è un assassino, e glielo ridirei sempre, spero in una condanna alla massima pena ", ha affermato Ciatti parlando con l'ANSA. L'incontro è stato all'esterno del Palazzo di giustizia della città spagnola, dove oggi è iniziato il processo.Il processo si celebrerà anche in Italia dal prossimo 8 giugno.