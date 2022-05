Play Off, Serie B: il Monza supera 2-1 il Brescia e vola in finale

Nel ritorno della seconda semifinale dei Play Off di Serie B il Monza vince 2-1 all’ “U-Power Stadium” con il Brescia e si qualifica per la finale. Nel primo tempo al 1’ Leris del Brescia non concretizza una buona occasione. Al 7’ il Brescia passa in vantaggio con Tramoni con una conclusione di destro. Al 15’ Gytkjaer del Monza di testa non riesce a schiacciare in porta.Nel secondo tempo al 24’ pareggia Mancuso con un tocco al volo su cross di Gytkjaer. Al 94’ D’ Alessandro con una girata di sinistro realizza la rete decisiva del successo del Monza. Nell’andata i brianzoli vinsero 2-1 al “Rigamonti”. Il Monza in finale sfiderà in due gare il Pisa. L’andata si giocherà Giovedì 26 Maggio alle 20,30 a Monza. Il ritorno si disputerà Domenica 29 Maggio alle 20,30 a Pisa.