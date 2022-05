Play Off Serie B: il Monza vince 2-1 a Brescia

(via Ac Monza fb)





Nel secondo tempo all’11’ i brianzoli passano in vantaggio all’11’ con Gytkjaer su rigore concesso per un fallo del portiere Joronen su Mota Carvalho. Al 16’ Leris del Brescia non concretizza una buona occasione. Successo importante per il Monza. La gara di ritorno si giocherà Domenica 22 Maggio alle 18 all’ “U-Power Stadium” di Monza. Ai brianzoli basterà un pareggio per qualificarsi alla finale. Il Brescia dovrà vincere con due gol di scarto.

Nell’andata della seconda semifinale dei Play Off di Serie B il Monza vince 2-1 al “Rigamonti” con il Brescia. Nel primo tempo al 7’ il Brescia passa in vantaggio con Moreo con una conclusione di sinistro su passaggio di Palacio. Al 14’ la squadra di Eugenio Corini va vicina al raddoppio. Palacio colpisce il palo. Al 18’ Carlos Augusto dei brianzoli di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 44’ il Monza pareggia con Gytkjaer con un tocco a porta vuota su cross di Ciurria.