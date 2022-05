Tennis, Roland Garros: Fognini e Musetti eliminati

Nel secondo turno l’americano Brandon Nakashima supera 7-6 6-4 6-2 l’altro olandese Tallon Griekspoor. Il serbo Novak Djokovic prevale 6-2 6-3 7-6 con lo slovacco Alex Moican. Il tedesco Alexander Zverev si impone 2-6 4-6 6-1 6-2 7-5 con l’argentino Sebastian Baez. L’ altro argentino Schwartzman vince 2-6 6-7 6-2 6-2 6-2 con lo spagnolo Jaume Munar.





Tra le donne nel secondo turno Martina Trevisan vince 6-3 6-2 con la polacca Magda Linette. La russa Varvara Gracheva supera 6-4 6-7 7-5 l’australiana Ajla Tomljanovic. L’americana Sloane Stephens prevale 3-6 6-2 6-0 con la romena Sorana Cirstea. L’estone Kaia Kanepi si impone 6-4 6-4 con la brasiliana Beatriz Haddad Maia. L’altra americana Cori Gauff vince 6-1 7-6 con la belga Alison Van Uytvanck.

Nel secondo turno del torneo del Roland Garros di tennis Fabio Fognini eliminato dall’olandese Botic Van De Zandschulp per il ritiro per l’infortunio al polpaccio del ginocchio destro di Fognini nel terzo set sul 3-2 per l’olandese dopo che Van De Zandeschulp vince il primo set 6-4 e il secondo set 7-6. Nel primo turno Lorenzo Musetti perde 5-7 4-6 6-2 6-3 6-2 con il greco Stefanos Tsitsipas.