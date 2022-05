Play Out, Serie B: il Brescia supera 3-2 il Perugia e vola in semifinale

FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda gara del turno preliminare dei Play Off di Serie B il Brescia vince 3-2 dopo i tempi supplementari al “Rigamonti” con il Perugia e si qualifica per la semifinale. Nel primo tempo al 10’ gli umbri passano in vantaggio con Kouan di testa su cross di Beghetto. Al 29’ De Luca va vicino al raddoppio. Al 45’ i lombardi pareggiano con Pajac su rigore concesso per un fallo di mano di Curado. Nel secondo tempo al 13’ Tramoni del Brescia con un tocco al volo non inquadra la porta. Necessari i tempi supplementari.

Nel primo tempo supplementare al 12’ il Perugia passa in vantaggio con Matos con una conclusione di destro. Nel secondo tempo supplementare al 2’ i lombardi pareggiano con Ayè con una girata di sinistro. Al 13’ il Brescia realizza la rete decisiva con Bianchi con una conclusione rasoterra su cross di Proia. Il Brescia giocherà in semifinale in due gare col Monza. L’andata si disputerà Mercoledì 18 Maggio alle 19 al “Rigamonti”. Il ritorno Domenica 22 Maggio alle 18 al “Brianteo” di Monza.