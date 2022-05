Play Out, Serie C: l'Andria vince 1-0 in casa con la Paganese e si salva

FRANCESCO LOIACONO - Nel ritorno dei Play Out del girone C di Serie C l’Andria vince 1-0 al “Degli Ulivi” con la Paganese e si salva. Nel primo tempo al 18’ Tulli dei pugliesi non concretizza una buona occasione. Al 37’ l’Andria passa in vantaggio con Sorrentino con un tocco a porta vuota. Nel secondo tempo al 6’ Diop dei campani va vicino al pareggio.

Al 24’ Bubas dei pugliesi con una conclusione di destro non inquadra la porta. Al 38’ Tissone della Paganese sfiora il gol. Successo meritato per l’Andria che rimane in Serie C per il miglior piazzamento in classifica rispetto ai campani al termine della fase regolare del campionato. I pugliesi erano arrivati quartultimi, i campani terzultimi. La Paganese retrocede in Serie D. Nell’andata al “Torre” vinsero i campani 1-0.