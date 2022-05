Politico: "Biden non vuole inviare a Kiev lanciarazzi a lunga gittata"

WASHINGTON - Il sito Politico rivela le resistenze della Casa Bianca nel fornire il particolare tipo di arma all'esercito ucraino. Alcuni funzionari di Kiev affermano che i lanciarazzi potrebbero aiutare nella guerra contro la Russia, ma la Casa Bianca è preoccupata per l'escalation.Kiev in particolare vorrebbe ottenere la fornitura di lanciarazzi multipli Mlrs, manon avrebbe ceduto alla richiesta degli ucraini per il timore di una espansione del conflitto.Intanto, governatore della regione russa di Kursk, ha dichiarato che le forze ucraine hanno bombardato un villaggio al confine ucraino all’alba di oggi. Secondo il governatore ci sarebbe almeno una vittima, e ad essere colpita sarebbe stata una fabbrica di alcol.Al momento non ci sono conferme da parte ucraina, che d’altra parte non ha mai confermato di aver compiuto attacchi sul suolo russo, nonostante le ripetute esplosioni a Belgorod.“Tutte le nostre città e comunità sotto occupazione, sotto temporanea occupazione, devono sapere che l’Ucraina tornerà”. Lo ha detto il presidente dell’ Ucraina,, nel consueto video notturno rilanciato sui social, specificando che Kiev mira a riprendere il controllo sulle città meridionali di Kherson, Melitopol, Berdyansk, Enerhodar e Mariupol.