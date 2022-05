Puglia: sì del Consiglio alla modifica alla legge regionale 20 del 2001

BARI - Approvata dal Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2001, relativamente nella parte rubricata variazione del PUG, presentata dal consigliere del Gruppo FdI.La modifica apportata ha l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo ben potendo utilizzare le superfici esistenti per insediamenti produttivi già urbanizzati consentendo il recupero di capannoni esistenti e in stato di degrado, oltre a massimizzare gli investimenti fatti per l’acquisizione e l’infrastrutturazione delle aree PIP esistenti consentendone il pieno uso.All’articolo relativo alla variazione del PUG, si aggiunge quindi, che la variazione della destinazione d’uso del territorio incluso nei comparti destinati ad insediamenti produttivi degli strumenti urbanistici generali vigenti (zone omogenee D), purché rientrante nelle categorie funzionali di tipo artigianale, commerciale e per la distribuzione direzionale.