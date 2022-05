Covid, Bellomo (Lega): "Maggioranza dice no a commissione inchiesta e nasconde polvere sotto tappeto"

BARI - “Fare tesoro degli eventuali errori del passato per non commetterne in futuro. Sarebbe stato questo lo scopo della istituzione di una Commissione di inchiesta e di indagine sulla gestione del Covid-19 in Puglia. Purtroppo, è prevalsa invece la volontà della maggioranza di nascondere la polvere sotto il tappeto. Forse ci sono fatti che i cittadini non devono conoscere. Oppure per i consiglieri di sinistra tutto ha funzionato perfettamente e lo schema della gestione pandemica va replicato anche in caso di nuove e non auspicabili emergenze. La realtà dimostra però che sono molte le cose che avrebbero potuto andare meglio. Riconoscerlo sarebbe stato un gesto di maturità politica da parte di chi ha dovuto affrontare, e siamo i primi a saperlo, una situazione totalmente inedita. Invece, si è temuto che l’intento fosse quello di una speculazione di carattere elettorale. Viceversa, l’unica strumentalizzazione alla quale ho assistito in Consiglio è stata quella di chi avrebbe voluto far passare l’istituzione della Commissione come un atto di accusa nei confronti degli operatori sanitari e della Protezione civile. Niente di più falso e scorretto. La Lega infatti è eternamente grata agli operatori sanitari e mi auguro, anzi, che l’assessore Palese riesca a fare ogni sforzo per implementare il numero di un personale ridotto all’osso e costretto a turni ai limiti delle umane possibilità. Sperando, e purtroppo non è affatto scontato, che la fase più cruenta della pandemia sia ormai soltanto un brutto ricordo del passato”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.