Reddito energetico, M5S: “Ora che la misura è diventata realtà, importante farne conoscere le opportunità ai cittadini”

BARI - Il deputato Riccardo Fraccaro ha presentato oggi in conferenza stampa assieme al presidente della Regione e all’assessore allo sviluppo economico l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di prenotazione per poter accedere al Reddito Energetico. Presenti anche l’assessora al welfare, la consigliera delegata alle politiche culturali, il vicepresidente del Consiglio regionale del M5S, il capogruppo del M5S e l’ex consigliere regionale del M5S di Lecce, primo firmatario della proposta di legge per l’istituzione del Reddito energetico approvata dal consiglio regionale nel 2019.“La presenza in Puglia di Riccardo Fraccaro - dichiarano i pentastellati - per parlare di Reddito Energetico testimonia ancora una volta quanto sia importante questa misura, che a tre anni dall’approvazione della legge regionale voluta dal M5S è diventata realtà. Parliamo di uno dei punti alla base del nostro ingresso in maggioranza, che consideriamo fondamentale per migliaia di famiglie, e continueremo a lavorare per portare a casa tanti altri risultati utili per i pugliesi. Dopo la pubblicazione dell’Avviso lo scorso 5 maggio, dal 25 maggio sarà possibile presentare la domanda di prenotazione per accedere alla misura che ha una dotazione finanziaria di quasi 7 milioni di euro. Ora è importante che tutti ne conoscano le opportunità: grazie al Reddito energetico i cittadini diventeranno infatti produttori di energia, con una notevole diminuzione dei costi delle bollette attraverso la possibilità di accedere all’installazione gratuita di impianti rinnovabili sui tetti e di autoconsumare gratuitamente l’energia prodotta. Parliamo di una novità assoluta di cui tutti i cittadini devono essere informati. Organizzeremo incontri sui territori assieme a Riccardo Fraccaro, promotore anche del Reddito Energetico nazionale e al promotore della proposta in Consiglio regionale e che vogliamo ringraziare ancora una volta per il grande lavoro che continua a portare avanti. Abbiamo l’occasione di fare da apripista in Italia per una vera e propria rivoluzione energetica e non possiamo farcela scappare”.