Renault e McDonald's cedono le loro attività alla Russia

Nazionalizzazione per la Renault e McDonald's che hanno annunciato la cessione delle proprie attività alla Russia. La Renault venderà la maggioranza delle proprie quote alla Avtovaz. Il Ministro russo dell'Industria e del Commercio ha fatto sapere che le attività di Renault in Russia sono ora di proprietà di Mosca. Tale decisione della casa francese incide nel fatturato di circa il 10% ed è stato frutto delle pressioni ricevute dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.