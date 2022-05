Righeira: nei negozi Vamos a la Playa Vol. II in vinile colorato

Esattamente un anno fa usciva Vamos a la Playa Remix - 40th Anniversary Limited Edition in Vinile colorato (Pink Version). Finalmente è disponibile nei negozi Vamos a la Playa Vol. II in Vinile colorato (Green Version).

Vamos è ormai diventata una signora di mezza età, ma ha mantenuto inalterato il suo fascino, tanto da potersi permettere di frequentare gente molto più giovane di lei. Io non sono geloso, tanto so che alla fine torna sempre a casa… Questo 2.o volume contiene il remake del demo originale, una edit di Playa Dub e nuovi remix che confermano ancora una volta come le piaccia da morire cambiarsi d’abito… Johnson Righeira

Il vinile esce su Kottolengo Recordings, etichetta di Stefano Righi (alias Johnson Righeira) e distribuito da Halidon. Vamos a la Playa ha segnato la storia della musica e continua a farci ballare. Gli anni Ottanta sono lontani nel tempo ma presenti nelle più attuali influenze musicali, in ambito elettronico e non solo, anche nella trap ed altre scene più giovanili.

Johnson Righeira sulla genesi del progetto: “La versione demo tape originale, nata e prodotta in cantina con il quattro piste nel 1981, è stata rimasterizzata con cura partendo dalla cassetta miracolosamente conservata negli anni da una vecchia amica e pubblicata nel primo Vinile uscito un anno fa. In questo secondo Vinile abbiamo risuonato e prodotto un bellissimo Remake 2020 di quella versione Original Demo. Vamos Volume 2 contiene anche una edit di Playa Dub costruita direttamente sulla versione del 1983 e dei remix importanti”.