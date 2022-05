Serena Brancale, esce il nuovo singolo 'Like a melody' feat Rochelle

Dal 27 maggio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica “LIKE A MELODY” (Isola degli Artisti), il nuovo singolo di SERENA BRANCALE feat. ROCHELLE estratto dall'ultimo disco “Je So Accussì”. La musica non ha orientamento sessuale, non fa distinzioni. E se la musica è libera dai generi “Love me like a melody “ è il suo manifesto.

Due donne, amanti del soul si ritrovano in questo messaggio per celebrare la libertà di amare, di vivere quel sentimento sincero lontano dagli stupidi stereotipi. Spiega Serena Brancale a proposito del brano “Se la musica è libera dai generi e dalle etichette, ama in maniera autentica come fosse la tua ultima melodia”