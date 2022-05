Rimorchiatore affonda a largo delle coste pugliesi, cinque vittime e un superstite

BARI - Tragedia ad una cinquantina di miglia al largo della costa di Bari dove un rimorchiatore è affondato con cinque vittime.Erano in tutto sei i componenti dell'equipaggio: di loro, solo il comandante, un 63enne siciliano, è stato tratto in salvo e si trova adesso nell'ospedale Di venere di Bari, altri due sono stati recuperati morti, mentre gli altri tre sono stati individuati in mare e i loro corpi non ancora recuperati.I cinque sono due marchigiani, due pugliesi e un tunisino.