Riparte l’attività delle Terme di Castelnuovo della Daunia con un riconoscimento al prof. Nicola Simonetti

FOGGIA - “Integrazione Pubblico-Privato in ambito riabilitativo” è il tema della Giornata di presentazione per l’apertura delle Terme di Castelnuovo della Daunia, in programma sabato 21 maggio, a partire dalle ore 9.30, presso la Sala dei Congressi dello stabilimento termale.L’iniziativa è destinata a Medici Chirurghi di area interdisciplinare, fisioterapisti, infermieri, tecnici della prevenzione, logopedisti, con l’attribuzione di 6 crediti formativi ECM.Il congresso si aprirà con i saluti ed il benvenuto ai partecipanti da parte dell’Amministratore Delegato delle Terme di Castelnuovo della Daunia, Nicola Caccavelli, il quale illustrerà gli ambiziosi progetti delle Terme della provincia di Foggia non solo in ambito termale, ma anche attraverso una simbiosi culturale tra Terme e Territorio; del Prof. Andrea Santamato, Ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa presso l’Università di Foggia e Direttore di Medicina Fisica e Riabilitativa presso il Policlinico Riuniti e del Direttore Sanitario delle Terme, Dott. Mauro Galantino, che modereranno i lavori.Prevista anche la partecipazione dei vertici della Asl Fg. e del Vice Presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese. Tra gli invitati, anche l’Assessore Regionale alla Sanità, Rocco Palese.Seguiranno gli interventi del sindaco di Castelnuovo, Guerino De Luca, di Adriano Bono e Rocco Bleve, rispettivamente presidente e direttore sanitario delle Terme di Santa Cesarea (LE), di Nicola Cristiano, direttore del Distretto Sanitario Asl Lucera- San Severo, del Dott. Pierluigi De Paolis, Presidente dell’Ordine di Medici di Foggia e di Francesco Angelo Mezzadri, direttore sanitario del Policlinico “Riuniti” di Foggia.Il programma proseguirà con le relazioni del Dott. Galantino, del Dott. Leonardo Trivisano, Direttore del Dipartimento di Riabilitazione della Asl FG, della Dott.ssa Stefania Spina, specialista in Fisiatria, di Giovanni Barrassi, Responsabile del Progetto CIT (Cure integrate termali), di Angela Bruna Maffione, Presidente Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università di Foggia, di Umberto Vincenzi, già Direttore del Dipartimento di Malattie dell’apparto respiratorio dell’ospedale “D’Avanzo”e del Responsabile della “Unit Brest” del Policlinico “Riuniti” di Foggia, Marcello Di Millo.Seguirà uno spazio dedicato ad una prestigiosa figura, Nicola Simonetti, medico e giornalista, che porterà la sua testimonianza, avendo dedicato, con passione ed autorevolezza, per oltre 50 anni, la sua attività professionale alla divulgazione scientifica ed a cui andrà un riconoscimento alla carriera. Nello stesso alveo, a seguire, il Dott. Fabrizio Scoccia, giornalista medico e presidente dell’Associazione “Terme delle Marche”, porrà l’accento su quello che si può definire il modello marchigiano di integrazione tra termalismo, salute e territorio.Infine, ma non per ultimo, spazio al mondo del volontariato, con l’intervento di Gabriele Lupini, generale medico ed Ispettore Nazionale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.