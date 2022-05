Scandalo in Francia: ministro Abad accusato di violenza sessuale

BARI - Il Governo francese guidato dalla Premier Borne deve far fronte alle prime grane con l'accusa di due donne di violenza sessuale ad opera del Ministro Abad. Il Ministro alla solidarietà, ex capogruppo di Les Républicains, avrebbe compiuto tali reati tra il 2010 ed 2011.Il neo ministro, che al momento non risulterebbe indagato, ha rigettato al mittente tali accuse specificando che sarebbe impossibile per lui compiere tali atti in quanto affetto da artrogriposi: "Queste accuse riferiscono di atti o gesti che mi sarebbero semplicemente impossibili a causa del mio handicap. L’atto sessuale può avvenire soltanto con l’assistenza e la benevolenza della mia partner".