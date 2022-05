Sclerosi multipla, Ruggiero (M5S): "Più di 7 mila pugliesi affetti. Spinta su ricerca e integrazione sociale”

BARI – "Quando parliamo di sclerosi multipla abbiamo di fronte un quadro ben preciso: oltre 130 mila persone affette in tutta Italia, di cui più di 7 mila in Puglia, con una media di nuove diagnosi annuali in regione pari a 230, 250 casi. A loro, alle famiglie, agli operatori della sanità e a tutti coloro che contribuiscono a formare una rete di sostegno e inclusione sociale rivolgo il mio pensiero per domani 30 maggio, giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla". Così la deputata pugliese Francesca Anna Ruggiero, capogruppo M5S in commissione Affari sociali. "Da parte nostra – continua – nell’ultima legge di Bilancio abbiamo aumentato i fondi a disposizione per la ricerca, anche grazie alle risorse previste nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo è solo un primo passo verso un ulteriore consolidamento dei fondi per i nostri ricercatori, che devono essere messi nelle condizioni di avere i mezzi per proseguire gli studi, a beneficio dei cittadini affetti da sclerosi multipla. Rimane prioritaria – sottolinea Ruggiero – l’esigenza di un approccio multidisciplinare alla malattia, che consenta un’integrazione autentica dei pazienti nella società” conclude la deputata.