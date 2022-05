Serie B, il Lecce sfida il Pordenone

Il tecnico dei giallorossi pugliesi Marco Baroni dovrà rinunciare a Blin e Faragò infortunati. Esterni Hjulmand e Gargiulo. Regista Strefezza. In attacco Coda e Di Mariano. Nel Pordenone sulle fasce Torrasi e Lovisa. Trequartista Mensah. In avanti Butic e Cambiaghi. Arbitrerà Marco Piccinini della sezione di Forlì.

- Nella trentottesima e ultima giornata della fase regolare di Serie B il Lecce sfiderà domani sera alle 20,30 al “Via del Mare” il Pordenone già retrocesso in Serie C. Per i salentini sarà una partita decisiva. Dovranno vincere per essere promossi direttamente in Serie A.