Serie C Play Off: il Monopoli e il Foggia volano alla fase nazionale

Per i biancoverdi decisiva la rete realizzata nel secondo tempo al 92’ da Mercadante su rigore concesso per un fallo di mano di Idda. Il Foggia vince 2-1 al “Partenio” con l’Avellino. Nel primo tempo al 17’ gli irpini passano in vantaggio con Bove con una conclusione al volo. Nel secondo tempo i dauni pareggiano all’11’ con Merola con un tocco rasoterra su passaggio di Rizzo. Al 29’ il Foggia segna il gol del successo con Nicolao con una girata di sinistro.





Nei prossimi giorni si svolgerà il sorteggio per scegliere le due squadre che il Monopoli e il Foggia dovranno affrontare nel primo turno della fase nazionale dei Play Off che si giocherà con gare di andata Domenica 8 Maggio e di ritorno Giovedì 12 Maggio.

- Nel secondo turno dei Play Off di Girone di Serie C il Monopoli e il Foggia si qualificano per il primo turno della fase nazionale. Il Monopoli vince 1-0 al “Veneziani” con la Virtus Francavilla Fontana.