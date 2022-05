Von der Leyen: "Putin deve pagarla" e annuncia aiuti a Kiev per 200 mln di euro

Il Cremlino intanto nega che l'acciaieria di Mariupol sia ancora sotto attacco.

BRUXELLES - La presidente della Commissione europea interviene alla Conferenza dei donatori di Varsavia e dice che l'Ue è pronta a varare un sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia.Durante la notte l'esercito russo ha bombardato zone residenziali e il centro città di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, sei persone sono rimaste ferite. Lo afferma il sindacosu Facebook citato da Unian. "Un altro attacco missilistico su Kramatorsk - scrive - di notte nelle zone residenziali e nella parte centrale della città. Almeno tre edifici di cinque piani, una scuola e un asilo sono stati gravemente danneggiati. Sei persone sono rimaste ferite. Informazioni su vittime e danni sono in fase di verifica".Ha perso la vita, giornalista dei canali TV Dom e Ukraina 24 che aveva deciso di unirsi alle forze armate per difendere la Patria."Non vogliamo solo ricostruire quello che c'era, vogliamo costruire una Paese europeo nuovo, verde, moderno. Lo vogliamo fare subito, vogliamo entrare nell'Ue subito. Capiamo che i nostri obiettivi sono ambiziosi, vogliamo costruire un Paese da sogno. Tutto sarà trasparente, chiunque potrà controllare i processi e i parametri su un sito dedicato". Così, primo ministro dell'Ucraina, alla conferenza dei donatori in corso ora a Varsavia, in Polonia.