Serie A: Pascal Picci e Alvin Sariaatmadja nuovi soci del Lecce

Il presidente Sticchi Damiani ha dichiarato: “ E’ un momento importante per il Lecce che ci dà una grande solidità economica. Abbiamo unito insieme al nostro gruppo di soci altre persone che hanno il Lecce nel DNA e che rappresentano il meglio dell’ imprenditoria internazionale e mondiale. Vogliamo ottenere la salvezza in Serie A. Con il Lecce collaborerà inoltre il nuovo amministratore delegato Sandro Mencucci che ha 61 anni ed è amico del nostro direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino”.

E’ nato a Castrignano del Capo in provincia di Lecce poi si è trasferito per lavoro in Svizzera. Alvin Sariaatmadja 38 anni è amministratore delegato della PT Elang Makhota Teknologi che si occupa in Indonesia di tecnologia e sanità. E’ tra gli uomini più ricchi dell’ Indonesia. Questi due nuovi soci collaboreranno anche con l’altro socio Boris Collardi che già faceva parte da qualche settimana del Lecce.