Basket, Happy Casa Brindisi: Maxime De Zeeuw potrebbe non rinnovare il contratto

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi il belga Maxime De Zeeuw potrebbe non rinnovare il contratto. Il vincolo che lo lega alla squadra brindisina scadrà il 30 Giugno 2022. Il cestista è stato utilizzato molto poco dal tecnico Frank Viktucci dal suo arrivo in Puglia cioè dal 27 Gennaio 2022 fino all’8 Maggio quando si è concluso il torneo.

Si tratterà sull’eventuale rinnovo, ma sembra che Vitucci il presidente Nando Marino e il direttore sportivo Simone Giofrè siano interessati a puntare su altri giocatori italiani e stranieri da individuare. Dopo aver raggiunto la salvezza l’ Happy Casa Brindisi dovrà allestire una squadra competitiva per ottenere risultati prestigiosi nella prossima stagione.