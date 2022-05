Successo al Circo Orfei a Bisceglie, prossime tappe san Ferdinando e Manfredonia

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 3478988192 o il 3792802480 e visitare la pagina Facebook Circo Royal oppure il sito www.royalcircus.net

– Uno spettacolo come pochi se ne vedono nella vita, fatto di luci, equilibri, comicità, maestria e professionalità. Parliamo delle attrazioni del Circo Paolo Orfei che, dal 30 aprile al 9 maggio, ha incantato piccini ma anche grandi a Bisceglie, nella sesta provincia pugliese.Dal clown Patrick, grande intrattenitore, coinvolgente e scanzonato, ma sempre discreto e mai inopportuno, a Mister Niky Martin, anchorman, atleta e attore sopraffino, dalla mimica facciale espressivissima e dalla verve scenica rilevante, dall'incantevole e volteggiante Soery Royal al cerchio alla simpatia dell'addestratore di leoni marini Dubsky, dalla piccola zebra Apulia, nata per l'appunto in Terra di Puglia, alla cavalleria, elegante e maestosa, di Emidio Bellucci, fino alle enorme ma innocue fauci dell'ippopotamo, tutto al Circo Paolo Orfei ha rapito l'attenzione e i sorrisi del pubblico per due ore presso la Conca dei Monaci a Bisceglie.Prossimi appuntamenti dal 13 al 16 maggio a San Ferdinando di Puglia (area mercatale) e dal 20 al 29 maggio a Manfredonia (nei pressi del centro commerciale Gargano).