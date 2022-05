Tananai conquista tutti: annunciate le nuove date della tournée

(Ph Roberto Graziano)

MILANO - In occasione del tour sold out di Tananai, si annunciano le date della tournée nei club a maggio 2023.

Sull’onda del successo del tour attualmente in corso che ha registrato il sold out in tutte le date, prodotto da Friends and Partners, Tananai annuncia che tornerà a suonare live anche il prossimo anno con cinque appuntamenti nei club italiani più importanti, a partire da venerdì 5 maggio 2023 a Napoli, alla Casa della Musica, sabato 6 maggio 2023 a Roma, all’Atlantico Live, proseguendo mercoledì 10 maggio 2023 al Tuscany Hall di Firenze, sabato 13 maggio 2023 al Grand Teatro Geox di Padova, per poi concludere giovedì 18 maggio 2023 al Fabrique di Milano.

Tananai si è già esibito nelle prime due date del tour 2022, a Venaria Reale e Milano, accompagnato dalla sua band, (Donald Renda – batteria, Lucio Fasino – basso, Enrico Wolfgang Leonardo Cavion – chitarre). Non mancano anche momenti in cui è l’artista stesso a suonare il pianoforte e cantare solo, insieme al suo pubblico, proponendo anche qualche sorpresa del suo passato da produttore elettronico.

Il tour è occasione per Tananai di cantare finalmente dal vivo, oltre alla sua discografia precedente, anche “Sesso Occasionale”, canzone presentata al Festival di Sanremo 2022 e certificata disco di platino, e la hit “Baby Goddamn” (disco di platino), uscita a marzo 2021, stabile da quasi due mesi nella Top5 di Spotify Italia delle canzoni più ascoltate, conquistando anche la #1 posizione, e attualmente in Top10 Fimi/GFk dei singoli più venduti.

CALENDARIO TANANAI LIVE 2023

Venerdì 5 maggio 2023 – Napoli @ Casa della Musica

Sabato 6 maggio 2023 – Roma @ Atlantico Live

Mercoledì 10 maggio 2023 – Firenze @ TuscanyHall

Sabato 13 maggio 2023 – Padova @ Gran Teatro Geox

Giovedì 18 maggio 2023 – Milano @ Fabrique





CALENDARIO TANANAI LIVE 2022

Venerdì 13 maggio 2022 – Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia – SOLD OUT

Lunedì 16 maggio 2022 – Milano @ Fabrique – SOLD OUT

Mercoledì 18 maggio 2022 – Roma @ Atlantico Live – SOLD OUT

Venerdì 20 maggio 2022 – Firenze @ TuscanyHall – SOLD OUT

Lunedì 23 maggio 2022 – Milano @ Fabrique – SOLD OUT

CALENDARIO TOUR ESTIVO 2022

Giovedì 2 giugno 2022 – Livorno @ Straborgo

Venerdì 3 giugno 2022 – Cremona @ Tanta Robba Festival

Martedì 21 giugno 2022 – Bologna @ Oltre Festival

Venerdì 1° luglio 2022 – Genova @ Goa Boa Preview

Sabato 9 luglio 2022 – Caorle (VE) @ SuoniCaorle

Venerdì 15 luglio 2022 – L’aquila @ Pinewood Festival

Sabato 16 luglio 2022 – Alba (CN) @ Collisioni Festival

Venerdì 22 luglio 2022 – Marina di Camerota (SA) @ Meeting del Mare XXVI edizione

Mercoledì 27 luglio 2022 – Igea Marina (RN) – OltreaMare – Beky Bay

Sabato 30 luglio 2022 – Alghero (SS) @ Abbabula Festival

Martedì 9 agosto 2022 – Trani (BT) @ EmBi Festival

Venerdì 11 agosto 2022 – Lecce @ Oversound Music Festival

Giovedì 18 agosto 2022 – Roccella Jonica (RC) @ Roccella Summer Festival

Venerdì 19 agosto 2022 – Zafferana Etnea (CT) @ Sottoilvulcano Festival – Etna in scena

Sabato 20 agosto 2022 – Partanna (TP) @ Teatro Lucio Dalla

Giovedì 25 agosto 2022 – Empoli @ Beat Festival

Sabato 27 agosto 2022 – Romano D’Ezzelino (VI) @ Ama Music Festival

Sabato 3 settembre 2022 – Bergamo @ NXT Station