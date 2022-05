Tennis, Roland Garros: Jannik Sinner e Camila Giorgi ko negli ottavi di finale

(via Facebook)





Tra le donne negli ottavi di finale Camila Giorgi eliminata 6-2 6-2 dalla russa Darja Kasatkina. L’altra russa Veronika Kudermetova vince 1-6 6-3 6-1 con l’americana Medison Keys. L’altra americana Pegula prevale 4-6 6-2 6-3 con la romena Irina Camelia Begu.

Negli ottavi di finale del torneo di tennis del Roland Garros Jannik Sinner eliminato dal russo Andrej Rublev, per il ritiro per l’infortunio al ginocchio del tennista altoatesino nel terzo set sul 2-0 per il russo, dopo che Sinner vince 6-1 il primo set e che Rublev prevale 6-4 nel secondo set. Il danese Holger Rune supera 7-5 3-6 6-3 6-4 il greco Stefanos Tsitsipas. Il norvegese Casper Ruud si impone 6-2 6-3 3-6 6-3 col polacco Hubert Hurkacz.