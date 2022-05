Torna la manifestazione 'Versi alla Luna' 2022

BARI - La manifestazione - inserita nel più ampio progetto “oMaggio a Bari” iniziato anni addietro col patrocinio e la collaborazione della Commissione Cultura del Comune di Bari presieduta dal dott. Giuseppe Cascella in collaborazione con Vito Signorile, direttore artistico del Teatro Abeliano, vuole sin dal suo inizio valorizzare le bellissime e numerosissime edicole votive sparse nella città vecchia che si intende rendere oggetto di recupero e riqualificazione e si configura come un reading di poesie, canzoni e interventi liberi a cielo aperto in un luogo significativo di Bari vecchia, possibilmente in una serata di luna piena, divenendo un invito a tutti, cittadini, aziende, Istituzioni, a contribuire fattivamente a preservare questo autentico tesoro “adottandone” almeno una.Quest’anno la manifestazione torna a realizzarsi a Bari vecchia nel suggestivo chiostro dell’ex convento di Santa Chiara (messo a disposizione dalla Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari nell’ambito della Festa della Musica), per cui oltre ai poeti nostrani sono particolarmente invitati a partecipare musicisti e canzonieri; tutti coloro che vogliano presentare dunque una propria opera a tema libero (una poesia, una canzone, una breve riflessione scritta) - preferibilmente inedita e non superiore ai 50/60 versi e ai 3/4 minuti di durata - dovranno inviarla entro il 15 giugno per consentire alla direzione artistica di organizzare la scaletta dell’evento.La manifestazione si terrà il 18 giugno p.v. alle ore 20:00 con ingresso libero ma è preferibile prenotare i posti a sedere (fino a esaurimento degli stessi).Per ogni informazione e prenotazione contattare info@teatroabeliano.com