Trinitapoli: 'Note di classe' per gli studenti dell'indirizzo musicale dell'Istituto comprensivo 'Garibaldi-Leone'

Gli alunni delle classi ad indirizzo musicale 1B-2B e una piccola rappresentanza di alunni della 3A dell'Istituto Comprensivo “Garibaldi- Leone” di Trinitapoli hanno presentato per fine anno scolastico le"Note di classe" coniugando insieme la lettura di alcuni passi tratti dalle opere più celebri della Letteratura di tutti i tempi e suonando ensemble brani di musica classica per il Maggio dei libri (lettura day)."Un esperienza che ha visto come sempre i nostri ragazzi superlativi – ci dice la dirigente scolastica Roberta Leonetti- ringrazio i miei docenti sopratutto dell'indirizzo Musicale che hanno accompagnato gli alunni a promuovere l'amore per la cultura musicale".