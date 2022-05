Trump rilancia la sua candidatura nel 2024: "Combatterò il male"

Donald Trump, a pochi giorni dalla strage di Uvalde, dove si attende la visita di Biden, è intervenuto a Houston alla convention National Rifle Association (Nra), dal cui palco ha rilanciato la sua candidatura alla Casa Bianca nel 2024 per rendere le scuole più sicure: "Quando sarò presidente per la seconda volta combatterò il male. L'esistenza del male nel nostro mondo non è un motivo per disarmare i cittadini rispettosi della legge: è una delle ragioni migliori per armarli".Il progetto del tycoon sarebbe, infatti, quello di armare gli insegnamenti di tutte le scuole e garantire la presenza di un poliziotto.