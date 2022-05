Tv: su Nick Jr i nuovi episodi dell’ottava stagione di PAW Patrol

MILANO - Debuttano dal 9 maggio, dal lunedì al venerdì alle 20:20 in esclusiva su Nick Jr, il brand prescolare di Paramount in onda sul canale 603, i nuovi episodi dell’ottava stagione di PAW Patrol.

Tra questi, giovedi 19 maggio, in una maratona speciale sempre alle 20.20 ci saranno anche otto corti speciali, dei mini episodi da 5 minuti ciascuno con brevi avventure che mostrano per la prima volta in assoluto la Cat Pack, i nuovi allievi della PAW Patrol: dei teneri ma coraggiosi gattini che dovranno ancora allenarsi parecchio per essere pronti per grandi salvataggi!

Il loro compito sarà quello di aiutare la pattuglia dei PAW Patrol pensando e agendo come un vero felino coraggioso. La quadra dei gattini è composta da: Wild, Rory, Leo, Shade.

Wild, è un gatto a cui piace giocare con il gomitolo di lana ma quando arrivano i problemi… corre in soccorso, veloce come un ghepardo.

Rory, è una gatta a cui piace fare esercizio fisico ed essere sempre in movimento. Conosce come superare i percorsi ad ostacoli, ha abilità nel salto ed è in grado di fare atterraggi perfetti.

Leo, è un gatto forte che può diventare “ruggente” come un leone.

Shade, è un gatto a cui piace arrampicarsi sugli alberi come un giaguaro. Non gli piace vedere gli animali nei guai e fa di tutto per salvarli.

È Sky Media – concessionaria del Gruppo Sky Italia – a curare la raccolta pubblicitaria dei canali kids di Paramount in Italia.