Ucraina: la Finlandia avvia il processo per entrare nella Nato

Helsinki ha avviato ufficialmente il processo per entrare nella Nato. E Mosca ha minacciato ritorsioni contro il paese.Il presidente ucraino, in un'intervista a Porta a Porta ha detto di essere pronto a parlare con il leader russoma senza ultimatum e ha ribadito che non dobbiamo cercare una via d'uscita per la Russia. Zelensky ha poi ringraziato il premierper aver adottato le sanzioni europee contro la Russia.In Ucraina notte di bombardamenti: le truppe russe hanno colpito il distretto di Kryvyi Rih nella regione di Dnipropetrovsk, nel sudest, usando anche munizioni vietate al fosforo e a grappolo, secondo quanto riferito su Telegram dal capo dell'amministrazione militare,, riporta Ukrinform.Intanto, l'Onu ha avviato un'indagine sui presunti crimini di guerra commessi dall'esercito russo in Ucraina.