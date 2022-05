Il migliore blockbuster degli ultimi dieci anni

A quasi 40 anni dal primo capitolo, è uscito "Top Gun: Maverick". Nonostante lo scetticismo iniziale, diversi critici lo hanno già definito "uno dei migliori sequel di sempre". Il protagonista è sempre Tom Cruise e l'uscita nelle sale è prevista per la fine di maggio.Nel concepire Maverick, i realizzatori hanno dunque voluto rispettare in tutti i modi l'eredità lasciata dal regista Tony Scott (suicidatosi nel 2012, ndr.) e allo stesso tempo accettare la sfida di riproporre il sequel di un film che allora sbancò al box office. Va ricordato che Top Gun vinse nel 1986 un Oscar per la miglior canzone con Take My Breath Away interpretata dai Berlin e prodotta da Giorgio Moroder. Ora per Maverick è scesa in campo Lady Gaga in persona con HOLD MY HAND, "un brano - ha detto la stessa pop star - nato per condividere il bisogno profondo di essere compresi e cercare di capire gli altri".