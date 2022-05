Ucraina: "Mosca pronta a riprendere i negoziati"

"Sappiamo che il nostro nemico è insidioso, ma crediamo che la parola data verrà mantenuta", ha affermato in un briefing a Kiev, citato dalla Cnn, a proposito della sicurezza delle truppe uscite dall'acciaieria e trasportate nei territori sotto controllo russo.



Il ministero della Difesa russo sostiene che il capo di Stato maggiore delle forze armate russe, Valery Gerasimov, e il capo dello Stato maggiore congiunto Usa, Mark Milley, hanno discusso oggi in una conversazione telefonica "su iniziativa della parte americana" di "questioni di reciproco interesse, compresa la situazione in Ucraina". A riportarlo l'agenzia di stampa statale russa Tass.



Intanto l'Onu lancia un nuovo appello sui rischi di una crisi alimentare globale dovuta alla chiusura dei porti ucraini.

KIEV - Il viceministro degli Esteri russo,, accusa Kiev di aver interrotto le trattative di pace, ma afferma che il Cremlino è pronto a tornare al tavolo negoziale.E un consigliere del presidentepuntualizza: "Non offriteci un cessate il fuoco, questo è impossibile senza il ritiro totale delle truppe russe". Secondo Mosca sono 1.730 i soldati ucraini che si sono arresi da lunedì nell'acciaieria Azovstal di Mariupol. Fra di loro potrebbe esserci anche il vice comandante e portavoce del Reggimento Azov, Svjatoslav Palamar (Kalina). Il premier britannico: 'Mosca rispetti i prigionieri di Mariupol'."Le misure per evacuare i soldati ucraini da Mariupol continuano". Lo ha detto il brigadiere generale, capo del dipartimento operativo dello Stato maggiore di Kiev, senza dare indicazioni sui numeri dei militari usciti da Azovstal.