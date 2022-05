Ucraina: nuovo 'no' della Turchia all'adesione alla Nato di Finlandia e Svezia

"Presentiamo poi regole più severe per tracciare e congelare i guadagni illeciti, anche dalla violazione delle sanzioni. Non lasceremo che gli oligarchi prosperino grazie alla macchina da guerra russa. I loro beni dovrebbero essere sequestrati e possibilmente utilizzati per ricostruire l'Ucraina", aggiunge.

KIEV - Il portavoce della presidenza turca,, ribadisce la posizione contraria del Paese nel processo di adesione alla Nato per Finlandia e Svezia.Il ministro degli Esteri ucraino,, intervenuto in Svizzera al Forum economico di Davos, ha accusato la Nato di immobilismo contro la Russia: "Noi vediamo la Nato come un'alleanza, come un'istituzione messa ai margini che non sta facendo nulla", mentre apprezza gli sforzi della Ue che contro la Russia ha preso a suo dire "decisioni rivoluzionarie".Intantoaccusa Mosca di bombardare deliberatamente i depositi di grano ucraini. "Oggi adottiamo ulteriori misure per mantenere alta la pressione su Putin e sui suoi compari. In primo luogo, aggiungiamo le violazioni delle sanzioni dell'Ue all'elenco dei reati europei. Chi viola le sanzioni deve essere assicurato alla giustizia". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue.