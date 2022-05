Un buongiorno speciale da Alexa e Alessandra Amoroso

MILANO - Il buongiorno di Alexa oggi è davvero speciale! Da grande appassionata di musica, Alexa ha infatti preparato una sorpresa per i clienti in Italia, invitando Alessandra Amoroso a raggiungerla nel Cloud.

La straordinaria artista salentina, che vanta 49 dischi di platino, oltre 2 milioni e 700 mila copie vendute, con la sua energia saprà far partire al meglio la nostra giornata.

Oggi, possiamo quindi dire “Alexa, buongiorno!” e scoprire cos’hanno in serbo Alexa e la cantante che, il prossimo 13 luglio, diventerà la seconda donna in Italia ad esibirsi in un concerto live a San Siro.