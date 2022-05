Contre inaugura il primo concept store a Maglie

(Foto concesse dall'ufficio stampa Negri Firman)





LECCE - Venerdì 20 maggio Contre ha aperto le porte della boutique di Maglie (LE), in largo Madonna delle Grazie 1, per un evento esclusivo che ha celebrato il nuovo concept. La famiglia De Tommasi, da sempre attenta ad intercettare i cambiamenti nella moda così come nella società, ha voluto ripensare all’identità della sua location, trascendendo dalla classica idea di negozio di abbigliamento. Contre oggi vuole essere un contenitore aperto, dove entrare e respirare fashion, cultura, arte, musica, tecnologia, mondi interconnessi tra loro; è il luogo del Bello, delle contaminazioni, della fluidità, intesa nella sua accezione più ampia. Gli ambienti ariosi, caratterizzati da volte a stella e pietra leccese imbiancata, da uno sviluppo verticale su tre piani, da materiali naturali e da un’estetica essenziale, sono palcoscenico per quei marchi, che nelle loro proposte fashion, promuovono messaggi contemporanei di fluidità, genderless, sostenibilità e futuro.





È una location aperta Contre, dove sentirsi protagonisti e avvertire un senso di appartenenza alla medesima community, per stile, per scelte musicali, per attitude. Tutto è facile e fruibile all’interno dello store: il set up è razionale, diviso per brand, per potersi orientare in autonomia e tenersi aggiornati sulle novità. Le proposte più intriganti sono trattate come vere opere d’arte: in un’ottica di valorizzazione e di rispetto, ogni vetrina ospita non più di un outfit o di un pezzo iconico. Contre promuove collezioni di abbigliamento e accessori con selezioni decisamente cutting edge, introvabili in altre boutique del territorio, come quelle di Kenzo, Comme des Garçons, The DSA, Post Archive Faction: l’obiettivo è diventare punto di riferimento per coloro che cercano un luogo che rappresenti l’esperienza d’acquisto di un capo d’abbigliamento come un atto culturale, come messaggio di condivisione di valori comuni.





Per segnare questa nuova era e far vivere un’esperienza impattante e coinvolgente al pubblico, l’opening di Contre ha ospitato la performance live di Morgan, cantautore, polistrumentista, scrittore, artista di talento e controcorrente. La serata è proseguita con il dj set di Andro/Andrea Mariano tastierista dei Negramaro.









Due grandi nomi del mondo della musica che hanno dato vita ad un evento coerente con lo spirito che guida la rivoluzione di cui sono promotori Andrea e Simone De Tommasi “I tempi sono maturi per portare sul nostro territorio un messaggio moda fuori dagli schemi tradizionali, che parla essenzialmente di libertà. Immaginiamo non più una clientela, ma una community che ci scelga per affinità, che, come noi, abbracci un’idea di estetica senza barriere, senza genere, senza età” - dicono i fratelli De Tommasi – “Sentiamo che il Salento è pronto ad accogliere la nostra visione che mette in relazione diversi mondi e linguaggi creativi e che, con Contre, offre uno spazio dove essere liberi di esprimersi e di sperimentare”.