Zelensky rinuncia alla Crimea

Durante il suo intervento alla Bbc, Zelensky è tornato ad attaccare la Russia per i crimini di guerra commessi nel Paese con la promessa che verrà istituito un tribunale militare per «l’omicidio, la morte, la tortura».

Uno spiraglio di pace potrebbe aprirsi tra Russia ed Ucraina dopo le dichiarazioni del Presidente Zelensky in cui annuncia l'apertura a cedere ai russi la Crimea in cambio della fine dei bombardamenti. Apertura che potrebbe non essere gradita ai componenti del proprio governo.