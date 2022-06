Aggredì anziano con cocci di vetro: arrestato

ROMA - I fatti risalgono allo scorso 21 giugno e sono avvenuti in zona Esquilino, a Roma. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara, ma sembra che il responsabile abbia agito per futili motivi.Intervenuti immediatamente sul posto, i carabinieri hanno prestato i primi soccorsi alla vittima e hanno raccolto la descrizione dell'aggressore che aveva già fatto perdere le proprie tracce, allontanandosi a piedi per le vie limitrofe. Il ferito è stato poi trasportato dal personale del 118, in codice rosso, all'ospedale policlinico Umberto I dove è stato trattenuto in osservazione per ferite alla testa, al collo e alla spalla sinistra, giudicate guaribili in 15 giorni.L'uomo, che non è in pericolo di vita, è accusato di tentato omicidio.