Al via a Taranto il Medimex 2022

BARI - Mercoledì 15 giugno ore 11.00 al Castello Aragonese di Taranto (Piazza Castello 4) è in programma la conferenza stampa di presentazione di Medimex 2022. Intervengono il Presidente della Regione Puglia, l’Assessore al Turismo, Sviluppo e impresa turistica della Regione Puglia, la Consigliera delegata alla Cultura della Regione Puglia, Aldo Patruno, Direttore dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del Territorio Regione Puglia, Luca Scandale, Direttore Generale Puglia Promozione, Eva Degl'Innocenti, Direttrice MarTA, Vincenzo Cardellicchio, Commissario Prefettizio Taranto, Marco Giannotta, Vice Presidente Teatro Pubblico Pugliese e Cesare Veronico, oordinatore artistico Puglia Sounds/Medimex.Giovedì 16 giugno ore 18.00 al MarTa è in programma l’inaugurazione, per le autorità e la stampa, della mostra Hipgnosis Studio: Pink Floyd and Beyond con la partecipazione del fotografo Aubrey Powell. I colleghi che intendono partecipare sono pregati di inviare una mail specificando nome, cognome, testata e numero di telefono alla mail luciano.rutigliano@pugliasounds.it entro le ore 18.00 di mercoledì 15 giugno 2022.