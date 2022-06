Lovecchio (M5S): "Sostegno a procuratore Vaccaro e a Cc"

BARI - "Apprendo dalla stampa locale di minacce per nulla velate nei confronti del procuratore Ludovico Vaccaro. Chi le ha messe in atto ha evidentemente timore e questo è un punto a favore del dott. Vaccaro, che senza dubbio sta lavorando bene. Al nostro procuratore giunga tutto il mio sostegno, certo che continuerà a svolgere egregiamente il proprio compito come sta già facendo. Foggia e i foggiani, ne sono certo, sono dalla parte del dott. Vaccaro. La stessa solidarietà giunga al carabiniere finito nel mirino dei balordi. L'Arma e i suoi uomini sono la linfa vitale della giustizia italiana". Così in una nota l'On.Giorgio Lovecchio, Vicepresidente Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione.